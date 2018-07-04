Экипаж судна Норд отпущен на свободу - СМИ

Экипаж российского судна Норд больше не удерживается и отпущен на свободу. Об этом сообщила представитель судовладельца Анна Шевелева, информирует РИА Новости в субботу, 7 апреля.

"Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе. Но им еще необходимо 10-го явиться на допрос в СБУ в связи с делом капитана", - сказала Шевелева.

Накануне членов экипажа судна Норд оштрафовали за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Ранее Херсонский горсуд избрал капитану сейнера Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 35 тысяч гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net