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07. 04. 2018

Экипаж судна Норд отпущен на свободу - СМИ

Экипаж российского судна Норд больше не удерживается и отпущен на свободу. Об этом сообщила представитель судовладельца Анна Шевелева, информирует РИА Новости в субботу, 7 апреля.

"Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе. Но им еще необходимо 10-го явиться на допрос в СБУ в связи с делом капитана", - сказала Шевелева.

Накануне членов экипажа судна Норд оштрафовали за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Ранее Херсонский горсуд избрал капитану сейнера Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 35 тысяч гривен. 

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Источник: korrespondent.net

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