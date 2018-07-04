Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: онлайн

В субботу, 7 апреля 2018 года, в канун Светлого Христового Воскресенья в храме Гроба Господня в Иерусалиме ожидается схождение Благодатного огня. Он является символом нерукотворного света Воскресения Христова, о котором говорилось в Евангелии от Петра.

Это событие наука объяснить не может до сих пор. Каждый год огонь несколько тысяч лет подряд появляется в Кувуклии как-бы из ниоткуда, после совместной молитвы греческого Патриарха и паломников возле мемориальной плиты Спасителя и стен храма.

Онлайн-трансляция схождение Благодатного огня в Иерусалиме 2018 на Корреспондент.net:

Схождение Благодатного огня обычно происходит в полдень, в пределах 13.00-15.00, а точного времени не может знать никто. В истории известны случаи, когда огонь загорался уже через несколько минут после начала молитвы, а иногда его схождения приходилось ждать несколько часов.

Ежегодно десятки тысяч верующих съезжаются к старейшему в мире храму Гроба Господня в Иерусалиме, построенному в 335 году до н.э. В самом храме могут разместиться 10 тыс. мирян.

Храм Гроба Господня во время восхождения Благодатного огня (фото: EPA/UPG)

К событию тщательно готовятся иерусалимские власти. За 24 часа до этого полиция обыскивает всех, кто причастен к событию, даже самого Патриарха.

Событие начинается с Крестного хода вокруг Кувуклии, который начинает около 10 часов утра. В 11.00 проводят замыкание и опечатывание мраморной часовни Гроба Господнего. В 12.00 прибывает греческий Патриарх, около 12.20 он заходит в храм, держа в руках закрытую лампадку.

Ее помещают в центр храма, по краям разложена специальная вата. Далее с разных сторон часовни появляются искры, доходящие до лампадки. Около 13.00 в часовню входят Патриарх и армянский архимандрит. После схождения огня Патриарх выносит его и представители разных конфессий, а также паломники могут поджечь свечи. Каждый из прихожан держит в руках 33 свечи, которые ассоциируются с земным возрастом Иисуса Христа.

Прихожане поджигают свечи от Благодатного огня (фото: EPA/UPG)

Интересные факты о Благодатном огне Святой Свет, как еще называют Благодатный огонь, никогда не вызывал пожар. Воск со свечей, горевших Благодатным огнем, не поддается выведению никакими средствами. Первые 10 минут Святой Свет не обжигает кожу. Свечи в прихожан при схождении Благодатного огня могут самовозгораться. Храм Гроба господня делят шесть церквей, исповедующих христианство: армянская, греко-православная, католическая, коптская, сирийская, эфиопская. Ключи от храма всегда хранятся у мусульман. Самые ранние письменные упоминания о схождении Благодатного огня датируются IV веком.

В Иерусалиме 25 февраля 2018 года в знак протеста закрыли Храм Гроба Господня на неопределенный срок . Но святыню открыли после трех дней протеста.

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Источник: korrespondent.net