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07. 04. 2018

В Донецке вышли на марш в "годовщину" ДНР

В Донецке прошел митинг по случаю "четвертой годовщины Дня провозглашения Донецкой Народной Республики". Как утверждают сепаратистские СМИ, участие в шествии приняли около десяти тысяч человек.

Митинг прошел от "Донецкой республиканской" универсальной научной библиотеки имени Н.Крупской до площади Ленина.

Cмотрите фотогалерею: В Донецке вышли на марш в "годовщину" ДНР

"Вслед за митингом на площади начался концерт с участием местных творческих коллективов и вокалистов", – сообщают СМИ самопровозглашенной республики..

Ранее жители Донецка рассказали о подорожании продуктов.

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Источник: korrespondent.net

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