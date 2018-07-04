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07. 04. 2018

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу, 7 апреля, сошел Благодатный огонь, сообщает УНН.

Схождения огня произошло в 14:17 по киевскому времени.

Его появления накануне Пасхи традиционно ждали сотни тысяч паломников.

Традиционно огонь быстро передавался людьми, которые находились в храме, после чего его раздали паломникам у храма.

Обычно после этого на выезде из Иерусалима образуются огромные пробки, поскольку из старого города в аэропорт отправляются сотни делегаций, чтобы успеть доставить в свои страны огонь до начала ночного богослужения.

Сегодня вечером Благодатный огонь доставят в Киев, откуда он разойдется по всем украинским городам.

Ранее священник из Иерусалима развенчал миф о "благодатном огне".

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Источник: korrespondent.net

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