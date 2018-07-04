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07. 04. 2018

В Бердичеве из ТРЦ эвакуировали более 350 человек

Спасатели эвакуировали из торгового центра в Бердичеве Житомирской области более 350 человек из-за задымления. Инцидент произошел в субботу, 7 апреля, около 11:50, сообщает пресс-служба ДСНС.

Отмечается, что задымление произошло в кафе, которое располагается в подвальном помещении ТРЦ Оноре де Бальзак, в результате этого сработала противопожарная сигнализация.

"В результате данного происшествия пострадавших нет, с ТРЦ проведена эвакуация около 350 человек. В самом ТРЦ задымления не было", - сообщили в ведомстве.

Напомним, 30 марта начались проверки ТРЦ по всей Украине. Причиной стал пожер в ТРЦ в Кемерово, во время которого погибли 64 человека.

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Источник: korrespondent.net

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