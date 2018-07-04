Синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху

По всей Украине в воскресенье 8 апреля будет сухая и относительно теплая погода. Ночью все еще будет прохладно, а днем воздух местами прогреется до 21 градуса тепла, сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается, что теплую и сухую погоду в следующие сутки будет определять антициклон.

Ночью, и утром в Украине, кроме южной части, местами ожидается туман. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3 градусов тепла до 2 мороза, на крайнем юге Украины и в прикарпатских областях местами 4-9; днем 13-18 градусов тепла, в западных областях и в Крыму до 21 градуса.

В Киеве 8 апреля без осадков, температура ночью 0-2, а днем 14-16 градусов тепла.

В понедельник, 9 апреля в Украине также без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5 градусов тепла, в западных областях 4-9 градусов; днем 17-22, на побережье морей и в Карпатах 11-16 градусов.

В Киеве 9 апреля осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5, днем 17-19 градусов тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 8 апреля самая высокая температура днем была 26,3 градуса в 1975 году, самая низкая ночью -6,5 градуса в 1944 году.

Как сообщалось, март в Киеве был самым холодным с начала века.

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Источник: korrespondent.net