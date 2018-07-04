Посол РФ в Лондоне просит о встрече с главой МИД Джонсоном

Посольство РФ в Лондоне направило МИД Великобритании ноту с просьбой о встрече с главой ведомства Борисом Джонсоном. Причиной встречи названо обсуждения ситуации вокруг отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства.

В посольстве отметили, что текущий уровень сотрудничества посольства с МИД Британии неудовлетворительное и давно назрела необходимость встречи посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Британии Борисом Джонсоном.

"В связи с этим Александр Яковенко направил Борису Джонсону личную ноту. Надеемся на конструктивный ответ британской стороны и рассчитываем на организацию такой встречи в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Как сообщает Sky News, в МИД Британии получили запрос и впоследствии предоставят ответ.

Напомним, Сергей Скрипаль пошел на поправку и больше не находится в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что Юлия Скрипаль отказалась от помощи посольства РФ.

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Источник: korrespondent.net