Узбекский пограничник в Киргизстане застрелил киргиза

Гражданин Киргизстана в Джалал-Абадской области республики был ранен узбекским пограничником и скончался в больнице. Об этом в субботу, 7 апреля, сообщает РБК.

Глава правительства Киргизстана Сапар Исаков поручил расследовать, по какой причине оружие было применено к киргизскому гражданину, который находился на территории своей страны.

В погранслужбе Киргизстана утверждают, что в момент инцидента гражданин Киргизии направлялся в сторону от границы.

Спустя несколько часов ситуацию прокомментировала узбекская сторона. Представитель Службы государственной безопасности Узбекистана заявил, что мужчина, о котором идет речь, в действительности незаконно пересекал границу, не подчинился требованиям пограничников и был ранен выстрелом. После этого он вернулся на территорию Киргизии, где его поджидали сообщники.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане три человека погибли, пытаясь достать iPhone из туалета.

Напомним, похожий случай произошел в Узбекистане в июле 2017 года. Тогда погибли два человека, пытавшихся достать мобильный телефон из выгребной ямы и врач, который хотел помочь пострадавшим.

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Источник: korrespondent.net