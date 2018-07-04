Саакашвили рассказал о своей новой работе

Глава украинской партии Рух новых сил и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что нашел новую работу - он будет читать лекции в Нидерландах. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook в субботу, 7 апреля.

"Договорился с Академией спикеров Нидерландов о сотрудничестве. Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями. В Академии очень классный коллектив, меня они впечатлили хорошим знанием специфики нашего региона и правильными ценностями", - написал Саакашвили.

Вместе с тем, политик выразил надежду, что этот этап будет длиться недолго и вскоре он вновь займется политикой.

"Надеюсь, долго читать лекции мне не придется, а опыт буду использовать не для лекций, а для отстранения олигархов от власти и реальной реформации", - резюмировал Саакашвили.

В конце марта Саакашвили заявлял, что готовится к возвращению в Украину. Ранее он призывал грузинских однопартийцев вернуть власть в Грузии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net