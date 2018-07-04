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07. 04. 2018

Сергей Скрипаль начал говорить

Сергей Скрипаль, который как сообщалось накануне, пришел в себя, уже начал говорить. Об этом в субботу, 7 апреля, сообщает SkyNews.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль может разговаривать. В настоящее время его готовят к разговору с правоохранителями.

"Полиция вскоре сможет поговорить с человеком, который находится в центре истории с отравлением в Солсбери. Бывший российский шпион Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии, хорошо реагирует на лечение, он в сознании и разговаривает", – сообщил журналист издания.

Состояние Сергея Скрипаля считают достаточно хорошим для того, чтобы дать показания относительно отравления.

Как сообщалось, Сергей Скрипаль пошел на поправку и больше не находится в критическом состоянии.

Ранее Юлия Скрипаль рассказала о своем состоянии.

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Источник: korrespondent.net

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