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07. 04. 2018

Волкер потребовал от России прекратить запугивать ОБСЕ

Россия и подконтрольные ей сепаратисты должна прекратить запугивать сотрудников миссии ОБСЕ. Об этом в субботу, 7 апреля, заявил Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер.

Соответствующее заявление он разместил на своей странице в Twitter.

"Россия и ее доверенные лица на востоке Украины должны прекратить угрожать или запугивать СММ ОБСЕ и начать выполнять Минские договоренности, под которыми они подписались", - написал Волкер.

Таким образом он отреагировал на инцидент, который произошел 5 апреля возле населенного пункта Кременец недалеко от Донецка, когда сепаратисты запретили наблюдателям ОБСЕ запустить беспилотник и угрожали им оружием.

Russia and its proxies in eastern Ukraine need to stop threatening or intimidating the @OSCE_SMM and start fulfilling the Minsk agreements that it signed up to. https://t.co/qTEOXPvxqZ

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 7 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что сепаратисты трижды обстреляли беспилотники СММ ОБСЕ, один из которых был сбит. 

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Источник: korrespondent.net

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