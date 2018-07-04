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07. 04. 2018

В Германии грузовик въехал в толпу: есть жертвы

В немецком городе Мюнстер грузовик въехал в толпу людей. Трагедия произошла в субботу, 7 апреля. В полиции заявили, что есть пострадавшие и погибшие, сообщает Deutsche Welle.

Злоумышленник, который управлял автомобилем, застрелился сразу после содеянного.

По неофициальным данным, в результате наезда погибли трое человек, еще 30 получили ранения различной тяжести.

Пока неизвестно, можно ли квалифицировать произошедшее как теракт, однако полиция проводит масштабную операцию в районе и просит людей обходить местность, где случился наезд.

На данный момент в городе проводится масштабная операция полиции. Жителям рекомендуют держаться подальше от центральной части города.

Ровно года назад, 7 апреля 2017 года грузовик въехал в толпу в центре Стокгольма. 

А в декабре 2016 года в Берлине грузовик въехал в толпу. Тогда погибли 12 человек, еще 48 человек получили ранения.

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Источник: korrespondent.net

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