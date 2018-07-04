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07. 04. 2018

В Стамбуле танкер врезался в исторический особняк

Судно, направлявшееся в Украину, врезалось в исторический особняк в Стамбуле. Инцидент произошел в субботу, 7 апреля, сообщает Hurriyet daily news.

Сообщается, что 225-метровый танкер, следовавший из Египта в Украину врезался в особняк 18 века, стоявший на берегу Босфора из-за неисправности в управлении.

В результате инцидента движение проливом остановили в оба направления.

На место происшествия отправили судно береговой охраны и буксирные судна, которые оттянули танкер Vitaspirit, шедший под мальтийским флагом к берегу.

На фотографиях с места происшествия видны значительные повреждения, которые были нанесены особняку.

 
 dailysabah.com

Ранее в Стамбуле автобус врезался в остановку, погибло трое людей.

Ранее в Турции в аварию попал школьный автобус, который вез детей на экскурсию. В результате дорожного происшествия погибли 11 человек.

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Источник: korrespondent.net

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