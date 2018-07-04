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07. 04. 2018

В Дании башня упала на библиотеку

Старая силосная башня в датском городе Вордингборг в пятницу, 6 апреля, рухнула на здание библиотеки. Инцидент произошел во время неудачного сноса, сообщает New York Post.

Вопреки плану башня обрушилась на на здание библиотеки.

На месте происшествия дежурили полицейские и спасатели. По их данным, на месте падения обломков никто из присутствующих горожан рабочих не пострадал.

Ранее в Майами обрушился мост, погибли люди. А в Харькове дом провалился глубоко под землю.

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Источник: korrespondent.net

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