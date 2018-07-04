07 апреля 2018, суббота, 21:34
+10°C
Завтра +16°C
+10°C
Завтра +16°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,4
07. 04. 2018

В АТО зафиксировано 17 обстрелов, есть раненый

С начала суток в зоне АТО было зафиксировано 17 обстрелов сепаратистов. Один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00.

В частности, на Донецком направлении из гранатометов сепаратисты обстреляли украинские укрепления вблизи Авдеевки и Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов - позиции защитников Гнутово.

Кроме этого, противотанковый ракетный комплекс враг применил в районе Талаковки, а неподалеку Широкино, Славного и Павлополя - вел снайперский огонь.

Под обстрелы из стрелкового оружия попали защитники Авдеевки, Водяного, Славного и Павлополя.

На Луганском направлении из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов агрессор открывал огонь по украинским опорным пунктам под Луганским.

Как сообщалось, за предыдущие сутки было совершено 42 обстрела, двое раненых.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что антитеррористическая операция на Донбассе закончится в мае 2018 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Знаете, почему поросята и коровы на упаковках сосисок и колбас так радостно улыбаются? Потому что знают — их там нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Зимняя олимпиада Пхенчхан-2018

Как вы оцениваете выступление белорусской олимпийской команды на олимпиаде в Пхенчхане

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.