В АТО зафиксировано 17 обстрелов, есть раненый

С начала суток в зоне АТО было зафиксировано 17 обстрелов сепаратистов. Один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00.

В частности, на Донецком направлении из гранатометов сепаратисты обстреляли украинские укрепления вблизи Авдеевки и Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов - позиции защитников Гнутово.

Кроме этого, противотанковый ракетный комплекс враг применил в районе Талаковки, а неподалеку Широкино, Славного и Павлополя - вел снайперский огонь.

Под обстрелы из стрелкового оружия попали защитники Авдеевки, Водяного, Славного и Павлополя.

На Луганском направлении из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов агрессор открывал огонь по украинским опорным пунктам под Луганским.

Как сообщалось, за предыдущие сутки было совершено 42 обстрела, двое раненых.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что антитеррористическая операция на Донбассе закончится в мае 2018 года.

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Источник: korrespondent.net