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07. 04. 2018

В Украину привезли Благодатный огонь

В аэропорту Борисполя приземлился самолет, который доставил Благодатный огонь из Иерусалима. Об этом субботу, 7 апреля, сообщает ТСН.

Отмечается, что первыми огонь в Украину доставили представители УПЦ Киевского патриархата. Они прилетели на регулярном рейсе.

Около 21:00 в Борисполе должен приземлиться чартерный рейс Московского патриархата.

Напомним, в Иерусалиме в 14:17 по киевскому времени сошел Благодатный огонь.

Ранее священник из Иерусалима развенчал миф о "благодатном огне".

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Источник: korrespondent.net

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