Наезд грузовика на толпу: стали известны новые подробности

В грузовике, который въехал в толпу людей в центре Мюнстера в Германии, был обнаружен подозрительный предмет. Об этом в субботу, 7 апреля, заявил представитель полиции, сообщает Deutsche Welle.

Из-за найденного предмета перекрыта значительная часть центра города.

Правоохранители через свой аккаунт в Twitter попросили избегать центра города и не распространять слухи.

"Пожалуйста, избегайте центра города. Всю информацию вы получите здесь. Пожалуйста, никаких спекуляций и слухов. Позаботьтесь о жертвах. Спасатели на месте помогают пострадавшим", - говорится в сообщении.

Также в полиции уточнили данные о пострадавших. Сообщается, что погибли четыре человека. Среди погибших - трое пешеходов, находившихся на улице, и водитель пикапа, который совершил наезд. Он покончил жизнь самоубийством, застрелившись в авто.

Кроме того, в результате наезда около 20 человек получили ранения, шесть пострадавших находятся в критическом состоянии. Изначально сообщалось о 30 пострадавших, но затем полиция скорректировала данные.

Полиция также пока не квалифицирует произошедшее как теракт.

Напомним, 7 апреля в Германии грузовик въехал в толпу людей.

А ровного год назад,7 апреля 2017 года грузовик въехал в толпу в центре Стокгольма.

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Источник: korrespondent.net