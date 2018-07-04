В Словакии разбился вертолет

На востоке Словакии в субботу, 7 апреля, разбился вертолет, два человека получили телесные повреждения. Об этом сообщает местная полиция в Facebook.

Инцидент произошел в аэропорту Спишска-Нова-Вес.

Отмечается, что медики оказали пострадавшим помощь на месте, а затем госпитализировали.

Причины инцидента пока неизвестны. Полиция расследует обстоятельства аварии.

Как сообщалось, в США разбился крупнейший военный вертолет, в результате четверо людей погибли.

Позже вертолет ВМС Италии упал в море.

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Источник: korrespondent.net