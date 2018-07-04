Сестра Надежды Савченко гранатами поздравила украинцев с Пасхой

Сестра депутата Рады Надежды Савченко поздравила украинцев с Пасхой и выложила в Facebook фото "пасхальных" гранат.
"Вкусной Пасхи. Пусть 30 сребреников в кармане не мешают бряцанием по "душе", - подписала Вера Савченко фото, на котором изображены гранаты с надписями "Христос воскрес".
Напомним, Савченко подозревают в организации подготовки к госперевороту в Украине в деле главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана.
Ранее сообщалось, будто Савченко пришла на заседание ВР 15 марта с гранатами в сумке.
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Источник: korrespondent.net