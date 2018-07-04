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07. 04. 2018

Сестра Надежды Савченко гранатами поздравила украинцев с Пасхой

Сестра депутата Рады Надежды Савченко поздравила украинцев с Пасхой и выложила в Facebook фото "пасхальных" гранат.

"Вкусной Пасхи. Пусть 30 сребреников в кармане не мешают бряцанием по "душе", - подписала Вера Савченко фото, на котором изображены гранаты с надписями "Христос воскрес".

Напомним, Савченко подозревают в организации подготовки к госперевороту в Украине в деле главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

Ранее сообщалось, будто Савченко пришла на заседание ВР 15 марта с гранатами в сумке.

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Источник: korrespondent.net

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