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07. 04. 2018

Россия заплатит за агрессию - Столтенберг

Россия должна быть наказана за агрессивное поведение на мировой арене и несоблюдение международного права. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире канадского телеканала СВС заявил, сообщает Укринформ.

Он отметил, что агрессивная политика будет иметь для России последствия.

"Мы должны удостовериться, что несоблюдение Россией международного права и нарушение основанного на правилах порядка, который в течение десятилетий был основой мира и безопасности для всех союзников по НАТО, будет иметь цену и последствия", - сказал Столтенберг.

По его словам, именно поэтому НАТО выдворило нескольких российских дипломатов после нападения в Солсбери.

 "Когда они незаконно аннексируют Крым или дестабилизируют Восточную Украину, когда Россия несет ответственность за кибератаки или вмешательства в демократические процессы – нам необходимо реагировать, и именно это мы сделали после нападения в Солсбери", - подчеркнул Генсек НАТО.

Он добавил, что Альянс не только объявил персонами нон-грата российских шпионов, но и усилил коллективную оборону, в том числе развернув силы на восточном фланге".

Ранее Столтенберг высказывал обеспокоенность агрессивным поведением России на внешнеполитической арене.

Как сообщалось, НАТО высылает семь российских постпредов.

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Источник: korrespondent.net

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