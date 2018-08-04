08 апреля 2018, воскресенье, 00:58
+16°C
Завтра +19°C
+16°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,4
08. 04. 2018

В ресторане Женевы взорвался баллон с газом

В одном из ресторанов Женевы взорваля баллон с газом, пострадали 15 человек. Об этом сообщила газета Blick со ссылкой на пожарных.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 7 апреля, после полудня.

Ударная волна выбила стекла здания, среди пострадавших были как сотрудники, так и посетители ресторана. Восемь человек госпитализированы, остальным помощь была оказана на месте.

Полиция проводит расследование происшествия. По имеющимся данным, взорвался баллон, использовавшийся для карамелизации. 

Ранее сообщалось, что в одном из кафе испанского города Малага в результате взрыва из-за утечки газа пострадали 90 человек.

В Париже неизвестные сняли скальп с посетителя ресторана

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Знаете, почему поросята и коровы на упаковках сосисок и колбас так радостно улыбаются? Потому что знают — их там нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Зимняя олимпиада Пхенчхан-2018

Как вы оцениваете выступление белорусской олимпийской команды на олимпиаде в Пхенчхане

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.