Осужденный экс-президент Бразилии сдался властям

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в субботу, 7 апреля, сдался властям. Об этом сообщил портал Folha de Sao Paolo.
Отмечается, что он вышел из здания профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу, где укрывался среди сторонников последние два дня, и сел в машину федеральной полиции.
Ранее он собирался исполнить решение суда о заключении в тюрьму, однако в срок, отведенный ему властями (до 23.00 по Киеву минувшей пятницы), он так и не сдался добровольно.
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Источник: korrespondent.net