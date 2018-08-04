Эксперт рассказал, что помогло спасти Скрипалей

Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь выжили благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Об этом в субботу, 7 апреля, в интервью Sky News рассказал профессор экологической токсикологии из университета Лидса Алистер Хэй.

По его словам, нервно-паралитические вещества являются "смертельным оружием", и при выборе достаточной дозы неминуемо приводят к смерти. Они блокируют необходимый нервной системе фермент, в результате чего у человека начинается непроизвольное сокращение всех мышц, что приводит к остановке сердца и удушению.

Однако Скрипали смогли выжить.

"Я уверен, что если бы медики не оказались на месте так быстро, как они оказались, если бы они не заметили, что те продолжают дышать, то они бы не пережили отравление", − отметил профессор.

Скрипалей, по его словам, спасла "превосходная медицинская помощь".

Несмотря на то, что в больнице, куда отвезли отца и дочь, не было специалистов по этому типу нервно-паралитических веществ, им дали антидот общего действия, который, уверен профессор Хэй, сработал.

По его словам, нервно-паралитические вещества в течение нескольких недель выводятся из организма, и тело, свободное от яда, устраняет последствия отравления в случае, если пациента "удастся оставить в живых".

По информации врачей больницы в Солсбери, где проходит лечение Сергей Скрипаль, он быстро идет на поправку. Пациент "хорошо реагирует на лечение, его состояние быстро улучшается, он более не находится в критическом состоянии", сообщили представители больницы 6 апреля.

Накануне дочь Сергея Скрипаля Юлия, отравленная вместе с отцом, сделала первое заявление для прессы после того, как она вышла из комы.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net