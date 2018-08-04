Президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной и детьми в Пасхальную ночь побывал в нескольких христианских храмах Киева и принял участие в праздничных богослужениях. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Во всех христианских святынях президент приветствовал верующих с праздником Пасхи и Воскресением Христовым.

"В этом году Пасха − это особенный день. Потому что вместе с ним приходит и уверенность, что самые тяжелые испытания уже точно позади. Давайте сегодня вместе помолимся за наших защитников и мир для нашей Украины", − написал Порошенко в Facebook.

Во Владимирском кафедральном соборе президентская чета вместе с предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом и верующими прошли Крестным ходом. После этого они приняли участие в Пасхальном богослужении. Глава государства с семьей также посетил монастырь Святого Василия Великого Украинской греко-католической церкви, где принял участие в торжественной Пасхальной Святой Литургии. После этого Порошенко присоединился к праздничной литургии прихожан Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, где в Трапезной церкви службу отправил предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий. Cмотрите фотогалерею: Порошенко с супругой помолились за Украину Как сообщал Корреспондент.net , 7 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net