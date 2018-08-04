СМИ: В результате пожара в башне Трампа умер мужчина

При пожаре в здании Trump Tower в Нью-Йорке один человек погиб и четверо пострадали, сообщает телеканал NBC со ссылкой на пожарную службу.



Отмечается, что погибший мужчина 67 лет − житель апартаментов, находящихся в башне. Спасатели обнаружили его в тяжелом состоянии.

Еще четверо пожарных получили легкие травмы, их жизням ничто не угрожает.

По словам представителей пожарной службы, на месте работали около 200 пожарных. Причину инцидента пока не называют.

На момент происшествия никого из членов семьи президента США Дональда Трампа в высотке не было.

Напомним, в небоскребе Trump Tower произошел пожар. Возгорание началось в квартире в жилой зоне на 50-м этаже.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net