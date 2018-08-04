Скрипалям предложат тайно жить в США − СМИ

Великобритания рассматривает вопрос о том, чтобы предложить бывшему разведчику Сергею Скрипалю и его дочери Юлии переехать в США и жить под новыми именами. Об этом , пишет The Sunday Times со ссылкой на источник в правительстве.
По информации газеты, британская разведслужба MI6 обсуждает такой вариант с коллегами из ЦРУ, чтобы "избежать новых попыток убийства" Скрипалей.
Издание подчеркивает что "им предложат другие имена".
МИД Британии пока никак не комментировал данную информацию.
Как сообщал Корреспондент.net, 4 марта Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери и в критическом состоянии доставлены в больницу. Недавно они вышли из комы и начали поправляться.
Великобритания пришла к выводу, что Россия причастна к отравлению Скрипалей и использовала для этих целей нервно-паралитическое вещество Новичок.
Эксперт рассказал, что помогло спасти Скрипалей
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Источник: korrespondent.net