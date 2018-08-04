Скрипалям предложат тайно жить в США − СМИ

Великобритания рассматривает вопрос о том, чтобы предложить бывшему разведчику Сергею Скрипалю и его дочери Юлии переехать в США и жить под новыми именами. Об этом , пишет The Sunday Times со ссылкой на источник в правительстве.

По информации газеты, британская разведслужба MI6 обсуждает такой вариант с коллегами из ЦРУ, чтобы "избежать новых попыток убийства" Скрипалей.

Издание подчеркивает что "им предложат другие имена".

Кроме США Скрипали могут выбрать в качестве места переселения Канаду, Австралию или Новую Зеландию. Тем не менее, США, по сообщениям источников газеты, являются наиболее предпочтительным местом, так как там "проще будет защитить их".

МИД Британии пока никак не комментировал данную информацию.

Как сообщал Корреспондент.net, 4 марта Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери и в критическом состоянии доставлены в больницу. Недавно они вышли из комы и начали поправляться.



Великобритания пришла к выводу, что Россия причастна к отравлению Скрипалей и использовала для этих целей нервно-паралитическое вещество Новичок.

Эксперт рассказал, что помогло спасти Скрипалей

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Источник: korrespondent.net