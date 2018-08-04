США обеспокоены возможным применением химоружия в Сирии

В Госдепартаменте США предупредили, что если подтвердится факт нового применения химического оружия в Сирии, то ответственность за это ляжет на Россию, сообщает Интерфакс.

"История применения сирийским режимом химического оружия против собственного народа даже не подлежит обсуждению. В конечном итоге Россия несет ответственность за безжалостное применение химоружия против невинных сирийцев", − говорится в заявлении американского ведомства.

Отмечается, что Госдеп продолжит внимательно отслеживать информацию по этому вопросу.

"Мы видели многочисленные, очень беспокоящие нас сообщения сегодня во второй половине дня о еще одном возможном нападении с использованием химического оружия возле больницы в Думе в Сирии. Сообщения ряда групп и медицинского персонала на местах дают понять, что по меньшей мере 40 человек погибли и сотни получили ранения, а многие семьи, включающие детей, прятались в укрытиях, но предполагается, что они погибли", − подчеркнули в Госдепартаменте.

Ранее в СМИ появились сообщения, в которых боевики террористических организаций в Сирии заявляют о том, что правительственные войска использовали при атаке на их позиции бомбы-бочки, в которых "возможно" содержались химические отравляющие вещества.

Напомним, войска президента Сирии Башара Асада начали операцию по освобождению Думы.

Европа требует наказания за применение химоружия в Сирии

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Источник: korrespondent.net