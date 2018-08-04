СМИ: Пучдемон мог бежать в РФ до ареста в Германии

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон рассматривал возможность отправиться в Россию перед тем, как его задержали в Германии, сообщает El Mundo.
Отмечается, что во время пребывания Пучдемона в Финляндии судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на его арест.
Как утверждает издание, после этого у бывшего главы каталонского правительства было два варианта − отправиться в Россию, граничащую с Финляндией, или поехать в Стокгольм.
В четверг, 5 апреля, суд немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн выпустил его на свободу под подписку о невыезде и под залог в 75 тысяч евро. Его должны екстрадировать в Испанию.
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Источник: korrespondent.net
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