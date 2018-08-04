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08. 04. 2018

В РФ заявили, что новые факты могут изменить дело Скрипаля

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил в интервью Первому каналу, что появляющиеся с каждым днем новые факты, связанные с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, могут существенно изменить представление об инциденте в Солсбери, сообщает РИА Новости. 

"Появляются все новые и новые интересные факты и свидетельства, которые вообще могут в один прекрасный день перевернуть все это дело", − отметил Небензя.

В целом он усомнился в правдоподобности инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери.

"У меня вообще в последнее время возникает вопрос − а был ли мальчик", − подчеркнул российский постпред.
 
Как сообщал Корреспондент.net, 4 марта Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери и в критическом состоянии доставлены в больницу. Недавно они вышли из комы и начали поправляться.

Великобритания пришла к выводу, что Россия причастна к отравлению Скрипалей и использовала для этих целей нервно-паралитическое вещество Новичок.

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Источник: korrespondent.net

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