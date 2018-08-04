В РФ заявили, что новые факты могут изменить дело Скрипаля

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил в интервью Первому каналу, что появляющиеся с каждым днем новые факты, связанные с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, могут существенно изменить представление об инциденте в Солсбери, сообщает РИА Новости.
"Появляются все новые и новые интересные факты и свидетельства, которые вообще могут в один прекрасный день перевернуть все это дело", − отметил Небензя.
В целом он усомнился в правдоподобности инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери.
Великобритания пришла к выводу, что Россия причастна к отравлению Скрипалей и использовала для этих целей нервно-паралитическое вещество Новичок.
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Источник: korrespondent.net
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