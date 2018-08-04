Газовая атака в Гуте: СМИ сообщили о 70 погибших

В результате применения токсичного газа в сирийском городе Дума погибли 70 человек, сообщает BBC News.

Уточняется, что число погибших может возрасти. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

В Госдепе заявили, что обеспокоены сообщениями о нападении с использованием химического оружия возле больницы в Думе в Сирии. США следят за возможным применением химоружия в сирийской Думе, заявил РИА Новости представитель госдепартамента США.

"Сообщения ряда групп и медицинского персонала на местах дают понять, что по меньшей мере 40 человек погибли и сотни получили ранения, а многие семьи, включающие детей, прятались в укрытиях, но предполагается, что они погибли", - заявил он.

При этом он заявил, что "прошлое применение химического оружия режимом не подлежит сомнению" и возложил ответственность на Россию за химатаки в Сирии.

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Источник: korrespondent.net