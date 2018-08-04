Итоги 07.04: Пасхальное чудо, инцидент в Германии

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Его появления накануне Пасхи традиционно ждали сотни тысяч паломников.
Первыми огонь в Украину доставили представители УПЦ Киевского патриархата.
В Германии грузовик совершил наезд на людей
В немецком Мюнстере грузовик въехал в толпу людей, сидевших у кафе на одной из улиц города. Жертвами происшествия стали три человека, в том числе водитель, который покончил с собой. Пострадали 20 человек, из них шесть находятся в тяжелом состоянии.
По информации СМИ, водитель являлся гражданином Германии и у него было психическое растройство. Предполагается, что инцидент не связан з терроризмом.
Япония возродила морскую пехоту
Из-за опасений нападения со стороны Китая Япония создала первое со времен Второй мировой войны подразделение морской пехоты. Морпехи, обученные противодействовать захватчикам, разместились на острове Кюсю. Их численность составляет 1500 человек.
В Канаде автобус с юниорской хоккейной командой Humboldt Broncos столкнулся с грузовиком. Из 28 человек, которые находились в транспортном средстве, погибли 14, включая водителя.
Источник: korrespondent.net