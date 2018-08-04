Итоги 07.04: Пасхальное чудо, инцидент в Германии

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Его появления накануне Пасхи традиционно ждали сотни тысяч паломников.

Первыми огонь в Украину доставили представители УПЦ Киевского патриархата.

В Германии грузовик совершил наезд на людей

В немецком Мюнстере грузовик въехал в толпу людей, сидевших у кафе на одной из улиц города. Жертвами происшествия стали три человека, в том числе водитель, который покончил с собой. Пострадали 20 человек, из них шесть находятся в тяжелом состоянии.

По информации СМИ, водитель являлся гражданином Германии и у него было психическое растройство. Предполагается, что инцидент не связан з терроризмом.

Япония возродила морскую пехоту

Из-за опасений нападения со стороны Китая Япония создала первое со времен Второй мировой войны подразделение морской пехоты. Морпехи, обученные противодействовать захватчикам, разместились на острове Кюсю. Их численность составляет 1500 человек.

Экс-президент Бразилии сдался властям

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, осужденный на 12 лет, сдался властям страны. Он вышел из здания профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу, где укрывался среди сторонников последние два дня.

Сергей Скрипаль начал говорить

Состояние здоровья бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, которого отравили газом Новичок, значительно улучшилось. Его готовят к разговору с британскими правоохранителями.

В Канаде погибли 14 хоккеистов юниорской команды

В Канаде автобус с юниорской хоккейной командой Humboldt Broncos столкнулся с грузовиком. Из 28 человек, которые находились в транспортном средстве, погибли 14, включая водителя.

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Источник: korrespondent.net