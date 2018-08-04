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08. 04. 2018

Российское ТВ сообщило о сожжении кота Скрипаля из огнемета

Кота, который жил в доме отравлденного экс-шпиона Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери, сожгли огнеметом. Об этом рассказали в эфире программы на телеканале Россия 24, сообщает Lenta.Ru.

"Кота перса по кличке Нэш ван Дрейк не просто усыпили, вместо реабилитации, но еще и сожгли, причем не в специальном крематории. А, внимание, огнеметом", - рассказал ведущий программы.

Он назвал это "дикостью в духе Средневековья, когда животных черного окраса иногда называли слугами нечисти или пособниками ведьм и отправляли на костры".

В доме Скрипаля содержались морские свинки и кот. О гибели животных сотрудники британской полиции сообщили 6 апреля.

Грызуны умерли от обезвоживания, поскольку несколько дней дом был опечатан. Кота обнаружили в состоянии стресса и отправили в лабораторию химического оружия Портон-Даун. Ветеринар решил его усыпить, чтобы избавить животное от страданий.

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Источник: korrespondent.net

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