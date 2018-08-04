Киев пропустит экипаж Норда в Крым - судовладелец

Украинская сторона обещает пропустить девятерых членов экипажа крымского рыболовецкого судна Норд в Крым через пункт пропуска Чонгар, заявил Интерфаксу представитель судовладельца.

"Украинская сторона гарантирует переход в Крым через Чонгар по выданным российской стороной команде документам, для обеспечения перехода выделена группа пограничников", - сообщила представитель рыбколхоза имени Первого мая Анна Шевелева.

Она не уточнила, когда это может произойти.

Ранее представляющий интересы моряков адвокат Владимир Войтюк заявила, что Госпогранслужба не выпустила экипаж судна. Украинские пограничники составили протокол о попытке незаконного пересесения границы и отправили моряков в Харьков.

Накануне членов экипажа судна Норд оштрафовали за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Ранее Херсонский горсуд избрал капитану сейнера Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 35 тысяч гривен.

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Источник: korrespondent.net