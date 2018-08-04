Киев пропустит экипаж Норда в Крым - судовладелец

Украинская сторона обещает пропустить девятерых членов экипажа крымского рыболовецкого судна Норд в Крым через пункт пропуска Чонгар, заявил Интерфаксу представитель судовладельца.
"Украинская сторона гарантирует переход в Крым через Чонгар по выданным российской стороной команде документам, для обеспечения перехода выделена группа пограничников", - сообщила представитель рыбколхоза имени Первого мая Анна Шевелева.
Она не уточнила, когда это может произойти.
Накануне членов экипажа судна Норд оштрафовали за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.
Ранее Херсонский горсуд избрал капитану сейнера Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 35 тысяч гривен.
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Источник: korrespondent.net