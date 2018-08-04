США обвинили Россию в химатаке в Сирии

В Госдепе США заявили, что если подтвердится факт нового применения химического оружия на территории Сирии, то ответственна за это будет Россия, сообщает Reuters.

"История применения режимом (Асада - ред.) химического оружия против собственного народа не подлежит сомнению. В конечном счете Россия несет ответственность за бесчеловечное применение химоружия против невинных сирийцев", - говорится в сообщении ведомства.

Госдеп выступил с заявлением на фоне сообщений о применении в Восточной Гуте химоружия, в результате которого погибли 35 мирных жителей.

Накануне, 7 апреля, вооруженные силы Асада возобновили атаки на последнюю неподконтрольную территорию в Восточной Гуте - город Дума.

После этого сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил, что в Думе из-за сброшенных правительственными силами "бомб с химвеществом", погибли 11 человек. СМИ пишут о 70 погибших.

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Источник: korrespondent.net