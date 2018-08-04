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08. 04. 2018

ВСУ поразили опорный пункт у Авдеевки - волонтеры

Украинские военные поразили опорный пункт сепаратистов в районе Авдеевки. Об этом сообщается в Facebook фонда Повернись живим.

Отмечается, что из этого пунтка велись обстрелы по жилым кварталам города и позициям ВСУ.

Опорный пункт получил название Господарочка, поскольку так раньше назывался рынок на Ясиноватской развязке.

"Профессионально нарытые окопы, чуть правее - ДФС. Напротив через дорогу начинается Авдеевская промзона и старая часть города, которую не так давно террористы обстреляли, разрушив дом мирных жителей", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что снаряды уничтожены благодаря точной корректировке с коптера.

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Источник: korrespondent.net

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