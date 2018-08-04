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08. 04. 2018

Экипаж Норда пытались вывезти российские дипломаты

Команда арестованного судна Норд из Крыма в ночь на 8 апреля пыталась покинуть территорию Украины через пункт пропуска Гоптовка на автомобилях с дипломатическими номерами России, сообщаеися на сайте Госпогранслужбы.

По данным пограничников, вывезти моряков из Украины пытались представители Генконсульства России под прикрытием своего иммунитета.

"7 апреля около 21.00 в пункт пропуска Гоптовка на выезд из Украины прибыли два автомобиля VW с дипломатическими номерами РФ. Во время пограничного контроля лица, которые ехали как пассажиры, вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в РФ", - говорился в сообщении.

В ходе проверки было установлено, что владельцами документов являются члены команды судна Норд, задержанного в Азовском море, и лица являются гражданами Украины.

"То есть на паспортный контроль они предъявили документы, которые не дают права для пересечения границы... За попытку нарушения границы на указанных лиц были составлены протоколы по ч.1 ст.204-1 КУоАП", - сообщили пограничники.

Поскольку они не имели надлежащих документов для пересечения границы, через госграницу их не пропустили и вернули в Украину.

Ранее владелец Норда заявила, что украинская сторона обещает пропустить моряков в Крым через пункт пропуска Чонгар.

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Источник: korrespondent.net

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