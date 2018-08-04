08 апреля 2018, воскресенье, 12:56
+17°C
Завтра +19°C
+17°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,4
08. 04. 2018

Россия отрицает химатаку в Сирии

Российские военные заявили, что сообщения о применении сирийской армией против боевиков в городе Дума в Восточной Гутае бомбы с хлором не соответствуют действительности, сообщает Интерфакс.

"Заявляем о готовности после освобождения Думы от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений", - заявили в Минобороны РФ.

Российская сторона обвинила "ряд западных стран" в попытке помешать возобновлению операции по выводу боевиков из города Дума.

"Для этого используется излюбленная Западом тема применения правительственными силами Сирийской Арабской Республики химического оружия", - сказали в ведомстве.

Вечером 6 апреля правительственные войска Сирии начали операцию по освобождению от боевиков города Дума - последнего неподконтрольного силам президента Башара Асада населенного пункта в Восточной Гуте.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Знаете, почему поросята и коровы на упаковках сосисок и колбас так радостно улыбаются? Потому что знают — их там нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Зимняя олимпиада Пхенчхан-2018

Как вы оцениваете выступление белорусской олимпийской команды на олимпиаде в Пхенчхане

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.