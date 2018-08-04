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08. 04. 2018

В Крыму столкнулись электричка и микроавтобус: пять жертв

В Крыму электричка врезалась в микроавтобус, который выехал на железнодорожный переезд. В результате погибли пять человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте аварии.

По информации местного МЧС, авария произошла в Армянске на нерегулируемом железнодорожном переезде.

По меньшей мере пять человек погибли. Еще десять человек получили различные травмы. 

По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель микроавтобуса Mercedes, выехавший на переезд перед электричкой.

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Источник: korrespondent.net

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