В Крыму столкнулись электричка и микроавтобус: пять жертв

В Крыму электричка врезалась в микроавтобус, который выехал на железнодорожный переезд. В результате погибли пять человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте аварии.
По информации местного МЧС, авария произошла в Армянске на нерегулируемом железнодорожном переезде.
По меньшей мере пять человек погибли. Еще десять человек получили различные травмы.
По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель микроавтобуса Mercedes, выехавший на переезд перед электричкой.
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Источник: korrespondent.net