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08. 04. 2018

В ДНР заявили о выдаче 172 тысяч своих "паспортов"

Представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики" выдали 172 тысячи "паспортов" ДНР. Об этом начальник "миграционной службы ДНР" Владимир Краснощека, пишут Новости Донбасса. 

По его словам, "паспорта" выдают в 30 "отделах" и "секторах миграционной службы", а в Горловке и Макеевке  - кроме этого и в отделениях "полиции".

Cмотрите фотогалерею: В ДНР заявили о выдаче 172 тысяч своих "паспортов"

Краснощека отметил, что "паспорт" могут по обычной процедуре получить освобожденные по программам пленных и иностранцы. Та же норма распространяется и на членов их семей.

Кампания по выдаче "паспортов ДНР" стартовала в марте 2016 года. В России документы, выданные в ЛДНР, являются действительными.

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Источник: korrespondent.net

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