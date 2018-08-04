В России призвали Британию "вернуть деньги"

Генпрокурор России Юрий Чайка призвал Лондон вернуть в РФ 500 миллиардов рублей, которые в Великобританию вывели российские граждане, осужденные на родине по экономическим статьям. Об этом Чайка сказал в интервью телеканалу НТВ, сообщает Lenta.Ru.

В Великобритании с февраля действует закон, по которому власти могут заморозить подозрительные активы иностранцев, пока те не объяснят происхождение денег или имущества.

"То есть украли в России, теперь Великобритания заберет все в свой бюджет. Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши", - сказал генпрокурор.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в Великобритании "заигрались и доиграются" с обвинениями по делу Скрипаля.

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Источник: korrespondent.net