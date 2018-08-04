ГПСУ: Дипломаты России не пускали к экипажу Норд

Представители генконсульства России препятствовали доступу украинских пограничников к членам экипажа крымского судна Норд при попытке пересечь границу. Об этом в эфире Громадського 8 апреля заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Представители дипкорпуса России не предоставляли пограничникам доступа к автобусу, где находились граждане Украины. Фактически закрыли автобус и не давали возможности даже пообщаться, аргументируя это своим дипломатическим статусом и тем, что автомобили досмотру не подлежат", - сказал Слободян.

По его словам, дипломаты и их автомобили пользуются особым статусом на территории иностранного государства.

"Пограничники могут проверять их в исключительных обстоятельствах, когда есть неподтвержденные доказательства попытки совершения преступления", - пояснил он.

Напомним, в ночь на 8 апреля сотрудники генконсульства России пытались провести моряков Норда через границу в Харьковской области. Пограничники вернули их обратно в Украину, поскольку их документы не давали разрешения на пересечение границы.

Накануне членов экипажа судна Норд оштрафовали за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Ранее Херсонский горсуд избрал капитану сейнера Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 35 тысяч гривен.

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Источник: korrespondent.net