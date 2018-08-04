Команде Норда пытаются из Крыма передать украинские паспорта

Власти аннексированного Крыма пытаются срочно передать членам экипажа керченского судна Норд паспорта граждан Украины, чтобы они по ним смогли въехать на полуостров через пункты пропуска на админгранице. Об этом в воскресенье, 8 апреля, на своей странице в соцсети Facebook сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

По его словам, информация, распространенная в СМИ о договоренности РФ с властью Украины об организованном пропуске граждан Украины - членов экипажа задержанного рыболовецкого судна Норд через КПВВ на админгранице в Крым без надлежащих документов, удостоверяющих личность, является фейком.

"По имеющейся информации, власть аннексированного Крыма через адвокатов и дипломатов пытается срочно передать такие легальные документы (паспорта граждан Украины) из Крыма для членов экипажа. Потому что дома у них они, конечно, есть, и по ним их пропустят в Крым через КПВВ без проблем", - написал Бабин.

Постоянный представитель президента Украины добавил, что по выданным властью РФ "аусвайсам" никто никого в Крым не пропустит.

"Имеем четкую позицию ГПС Украины", - сказал Бабин.

Накануне членов экипажа судна Норд оштрафовали за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Ранее Херсонский горсуд избрал капитану сейнера Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 35 тысяч гривен.

Также сообщалось, что представители генконсульства России препятствовали доступу украинских пограничников к членам экипажа крымского судна Норд при попытке пересечь границу.

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Источник: korrespondent.net