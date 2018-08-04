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08. 04. 2018

В Крыму силовики ФСБ обыскали мечеть

Представители ФСБ в пятницу, 6 апреля, ворвались в мечеть села Павловка Джанкойского района аннексированного Крыма. Об этом в воскресенье, 8 апреля, сообщает Крымская солидарность на своей странице в соцсети Facebook.

Сотрудники ФСБ сообщили, что в этом помещении якобы проводятся "какие-то экстремистские мероприятия".

"Около 20 человек с автоматами окружили мечеть и не позволяли покинуть помещение, пока каждого из мусульман не допросят", - говорится в видео Крымской солидарности.

Всех прихожан опросили и сфотографировали.

"Подобный тотальный контроль обескураживает членов мусульманской общины и вызывает гнев мусульман Крыма", - говорится в сообщении.

Напомним, в марте в аннексированном Крыму силовики пришли с обысками к крымскотатарскому активисту Нариману Мемедиминову.

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Источник: korrespondent.net

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