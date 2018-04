Трамп пригрозил России из-за химатаки в Сирии

Президент США Дональд Трамп раскритиковал власти России, Ирана и сирийского президента Башара Асада в связи с химической атакой в Восточной Гуте. Соответствующее сообщение в воскресенье, 8 апреля, он опубликовал на своей странице в соцсети Twitter.

"Много погибших, в том числе женщин и детей, в безумной химической атаке в Сирии. Район зверств закрыт и окружен сирийской армией, что делает его абсолютно недоступным для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку "зверя" Асада. Придется заплатить большую цену. Откройте район немедленно для медицинской помощи и верификации. Еще одна гуманитарная катастрофа без какой-либо причины", - написал Трамп.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price...