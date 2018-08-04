Опубликовано видео попытки вывезти экипаж Норда

Появилась видеозапись разговора украинских пограничников с российскими дипломатами, когда те пытались вывезти из Украины команду судна Норд. Видео в воскресенье, 8 апреля, на своей странице в соцсети Facebook опубликовал спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Так, сотрудники пограничной службы спросили, могут ли они пригласить для процедуры прохождения пограничного контроля пассажиров авто. Им сказали, что не могут ответить на этот вопрос.

Также дипломаты РФ заявили, что не имеют гарантии, что их попутчики вернутся в авто.

"Фрагмент ночного общения на пункте пропуска Гоптовка с российскими дипломатами, которые "выполняют приказ", - прокомментировал видео Слободян.

Ранее сообщалось, что команда арестованного судна Норд из Крыма в ночь на 8 апреля пыталась покинуть территорию Украины через пункт пропуска Гоптовка на автомобилях с дипломатическими номерами России.

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Источник: korrespondent.net