08 апреля 2018, воскресенье, 23:12
+17°C
Завтра +19°C
+17°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,4
08. 04. 2018

В Японии цветущие сакуры засыпало снегом

В Японии, в префектуре Фукуи, впервые за 17 лет выпал апрельский снег, который засыпал цветущие сакуры. Об этом в воскресенье, 8 апреля, сообщает Громадське со ссылкой на TJournal.

Отмечается, что высота снежного покрова в некоторых местах составляла 7-11 сантиметров, а температура воздуха соответствовала февральской норме - выше 4-5°С.

Местные жители опубликовали в соцсетях фото цветущей сакуры под снегом.

 

春雪☃️🌸 ＊ 桜の香りのする雪というものを知った日。 ＊ ＊ #福井県 #勝山市

Публикация от Yohei Okada (@okada_yohei)

 

雪と桜☃️🌸 ＊ 本日は何年かに一回あるかないかの桜に雪。 ＊ #福井県 #勝山市 #雪

Публикация от Yohei Okada (@okada_yohei)

 

#桜 に #雪 がかかって風情があるどこか道路まで真っ白で引いたわ #cherryblossom #さくら #夜桜 #flower #🌸 #snow #4月 #winter #桜と雪 #japan #福井県 #福井 #fukui #北陸 #大野市 #越前大野 #photography #photo #photooftheday #instadaily #snapseed #vsco #vscocam

Публикация от ıɥsɐʎɐɥ ıʞnʎ (@septendecim)

 

祖父の十三回忌のため、 福井に来ておりましたが… 昨晩から…季節外れの雪☃️❄️が((((；ﾟДﾟ))))))) 服も春物の服。。寒いわ😵😨 #花粉症の症状がひどい #桜に積もる雪 #4月の雪

Публикация от hitomi (@ey0e1sh0u4)

 

なんかカッコイイ‥‥

Публикация от どんぐらー松本 (@mieko_matumoto)

Напомним, в центре Мукачево на площади Федорова начала цвести сакура.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Знаете, почему поросята и коровы на упаковках сосисок и колбас так радостно улыбаются? Потому что знают — их там нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Зимняя олимпиада Пхенчхан-2018

Как вы оцениваете выступление белорусской олимпийской команды на олимпиаде в Пхенчхане

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.