В Японии цветущие сакуры засыпало снегом

В Японии, в префектуре Фукуи, впервые за 17 лет выпал апрельский снег, который засыпал цветущие сакуры. Об этом в воскресенье, 8 апреля, сообщает Громадське со ссылкой на TJournal.

Отмечается, что высота снежного покрова в некоторых местах составляла 7-11 сантиметров, а температура воздуха соответствовала февральской норме - выше 4-5°С.

Местные жители опубликовали в соцсетях фото цветущей сакуры под снегом.

春雪☃️🌸 ＊ 桜の香りのする雪というものを知った日。 ＊ ＊ #福井県 #勝山市 Публикация от Yohei Okada (@okada_yohei) 8 Апр 2018 в 3:31 PDT

雪と桜☃️🌸 ＊ 本日は何年かに一回あるかないかの桜に雪。 ＊ #福井県 #勝山市 #雪 Публикация от Yohei Okada (@okada_yohei) 8 Апр 2018 в 3:15 PDT

#桜 に #雪 がかかって風情があるどこか道路まで真っ白で引いたわ #cherryblossom #さくら #夜桜 #flower #🌸 #snow #4月 #winter #桜と雪 #japan #福井県 #福井 #fukui #北陸 #大野市 #越前大野 #photography #photo #photooftheday #instadaily #snapseed #vsco #vscocam Публикация от ıɥsɐʎɐɥ ıʞnʎ (@septendecim) 8 Апр 2018 в 4:22 PDT

祖父の十三回忌のため、 福井に来ておりましたが… 昨晩から…季節外れの雪☃️❄️が((((；ﾟДﾟ))))))) 服も春物の服。。寒いわ😵😨 #花粉症の症状がひどい #桜に積もる雪 #4月の雪 Публикация от hitomi (@ey0e1sh0u4) 7 Апр 2018 в 6:01 PDT

なんかカッコイイ‥‥ Публикация от どんぐらー松本 (@mieko_matumoto) 7 Апр 2018 в 3:22 PDT

Напомним, в центре Мукачево на площади Федорова начала цвести сакура.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net