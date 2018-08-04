ДТП в Крыму: среди пострадавших есть украинцы

При столкновении поезда и маршрутки на севере Крыма пострадали два гражданина Украины. Об этом в воскресенье, 8 апреля, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского минздрава.

На месте происшествия работали три бригады скорой помощи. Трое пострадавших находятся в Красноперекопской ЦГБ.

"Пострадавшим гражданам Украины и России оказывается медицинская помощь в полном объеме, вне зависимости от гражданства. Двое находится в реанимации, состояние стабильно тяжелое, один в травматологии, состояние средней тяжести", - рассказали в минздраве.

Ранее сообщалось, что в Крыму электричка врезалась в микроавтобус, который выехал на железнодорожный переезд. В результате погибли пять человек. Еще десять человек получили различные травмы.

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Источник: korrespondent.net