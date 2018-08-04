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08. 04. 2018

В Германии из-за бомбы эвакуировали 26 тысяч человек

В немецком городе Падерборн эвакуировали около 26 тысяч жителей в связи с операцией по обезвреживанию авиационной бомбы времен Второй мировой войны. Об этом в воскресенье, 8 апреля, пишет Front News.

По данным СМИ, британская бомба массой 1,8 тонны была обнаружена во дворе одного из домов на глубине 80 сантиметров. Ее детонация может привести к большим разрушениям в городе.

На время проведения операции по обезвреживанию бомбы власти объявили эвакуацию в радиусе 1,5 км от места находки. Кроме жилых домов и магазинов, эвакуация затронула две больницы, университет и дом престарелых.

Эвакуированных поместили во временные укрытия. Полиция, пожарные, сотрудники экстренных служб и более тысячи добровольцев следят за тем, чтобы все покинули опасную зону.

К слову, всего в городе проживают более 140 тысяч человек.

Ранее на Адриатическом побережье в итальянском городе Фано нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.

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Источник: korrespondent.net

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