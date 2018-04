Химатака в Сирии: Совбез ООН проведет заседание

Совет безопасности ООН планирует в понедельник, 9 апреля, провести экстренное заседание по поводу химической атаки в Сирии. Об этом представительство Великобритании при ООН сообщило в соцсети Twitter.

В заседании примут участие девять стран.

"Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар призвали провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения сообщений о применении химического оружия в Сирии. Встреча ожидается в понедельник", - говорится в сообщении.

UK, France, US, Poland, Netherlands, Sweden, Kuwait, Peru and Cote d’Ivore have called an emergency meeting of #UNSC to discuss reports of chemical weapons attack in #Syria. Meeting expected on Monday.