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08. 04. 2018

КНДР подтвердила США готовность к денуклеаризации – СМИ


Руководство Северной Кореи сообщило американской администрации о готовности лидера КНДР Ким Чен Ына к обсуждению денуклеаризации Корейского полуострова, передает The Wall Street Journal.

"США подтвердили, что Ким Чен Ын хочет обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова", –сообщил представитель администрации президента США Дональда Трампа.

При этом он не стал уточнять, когда и каким образом северокорейская сторона дала понять о готовности к обсуждению этого вопросам, так как переговоры между сторонами ведутся в тайне, в них участвуют сотрудники разведки обеих стран.

Ким Чен Ын назвал условие ядерного разоружения

Напомним, Ким Чен Ын предложил американскому лидеру провести личную встречу и Трамп согласился. Переговоры планируют провести до конца мая. В Белом доме сообщили, что время и место встречи будут согласованы позднее.

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Источник: korrespondent.net

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